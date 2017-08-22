GÜNCELLEME - Burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası kalbi duran 24 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için ilçedeki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından servise alınan Gencel'in bir süre sonra kalbi durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gencel, yoğun bakıma alındı.

Durumu ağırlaşan Gencel, daha sonra Adana'nın Yüreğir ilçesindeki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencel'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü.

- "Hastaneden davacıyım"

Baba Cebrail Gencel, cenazenin alınması sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası oğlunun servise alındığını ve hemşirenin serum bağlayıp ayrıldığını belirtti.

Ameliyattan çıktıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca herhangi bir sağlık görevlisinin oğlunu kontrole gelmediğini iddia eden Gencel, şunları söyledi:

"Eşim ve gelinimle birlikte oğlumun yanında bulunuyorduk. Hiçbir tepki vermeyince dilinin soluk borusunu tıkadığını fark ettik. Hemen doktorları çağırdık. Oğlumun kalbi durmuştu. Müdahalede bulunup yoğun bakıma götürdüler. Bir gün sonra akşama kadar oğlumla ilgili bize bilgi vermediler. Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri geldi. Onlar da oğlumu Adana'daki hastaneye sevk etti. Tarsus'taki hastaneden davacıyım. Oğlum sapasağlamdı. Askere gitmeden önce ağır işte çalıştığı için altı ayda bir genel kontrolden geçiyordu. Herhangi bir sağlık sorunu da yoktu."

Öte yandan, Gencel'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

Bu arada, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.