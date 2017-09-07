GÜNCELLEME - Çadırdaki tarım işçilerine saçma isabet etti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde saçmaların isabet ettiği çadırdaki tarım işçilerinden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Bafracalı Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan tarım işçilerinden Perihan Akın (36) ile Nurcan Patak'a (27) gece saatlerinde av tüfeğinden çıkan saçmalar isabet etti.

Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi, Patak ise Terme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, Y.Y, H.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Tarım işçilerinin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldikleri öğrenildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralıların Bafracalı Mahallesi'ndeki çadırlarında uyudukları esnada 80 metre uzaklıktaki köy yolundan bölgeye av tüfeğiyle 8 el ateş edildiği belirtildi.

Patak'ın başparmağı, Akın'ın ise omzundan yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Ayağından yaralanan Nurcan Patak tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Aynı çadırdaki Perihan Akın ise müdahaleye rağmen kurtarılamamıştır. Akın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmiştir."

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay sonrası bölgeye yönlendirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olay Yeri İnceleme Timinin incelemesinde, olay yerinin 80 metre batı istikametindeki köy yolunda 2 ayrı noktada 8 av tüfeği kartuşu bulundu. Araştırma ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşme neticesinde şüpheli olarak değerlendirilen, Muratlı Mahallesi'nde ikamet eden Y.Y. (51), H.A. (45) ve M.A. (54) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan arama sonucu Y.Y'ye ait ruhsatlı otomatik av tüfeği, M.A'ya ait yivsiz av tüfeğiyle 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlılara ait evdeki aramalarda ele geçirilen av tüfekleri ile olay mahallinde bulunan kartuşlar, kriminal inceleme yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Şüphelilerin ifade işlemleri ile olay bölgesindeki kameraların incelenmesine devam edilmektedir. Ayrıca olay bölgesindeki baz istasyonlarından şüphelilerin HTS kayıtlarının alınmasına yönelik talep, Terme Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir."

Açıklamada, olayın terör maksatlı olmadığı, elde edilen delil, bilgi ve bulgulardan kasten tasarlanmak suretiyle yapılmış olabileceği kanaatine varıldığı ifade edildi.







