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GÜNCELLEME - Cami avlusundaki cinayetin zanlısı tutuklandı

- Çorum'da cami avlusunda abdest alan kayınbiraderini silahla vurarak öldüren ve İstanbul'da saklandığı evde yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Cami avlusundaki cinayetin zanlısı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da cami avlusunda abdest alan kayınbiraderini silahla vurarak öldüren ve İstanbul'da saklandığı evde yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan Ramazan Güllü'nün (27) tabancayla ensesinden vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı Üzeyir M'nin (40), İstanbul'daki kız kardeşinin evinde olduğunu belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonda, katil zanlısı Üzeyir M, Esenler ilçesindeki Havaalanı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Çorum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsviçre'de yaşayan ve tatil için Çorum'a gelen Ramazan Güllü, 14 Ağustos'ta öğle namazını kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest aldığı sırada, kız kardeşinin eşi Üzeyir M'nin silahlı saldırısına uğramış, tabancayla açılan ateş sonucu Güllü ensesinden, yanında abdest alan İsmail Yetişgen (76) de kolundan yaralanmıştı. Güllü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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