Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

GÜNCELLEME - Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

- Gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 39 Suriye uyruklu bulunduğunu tespit etti. Yurt dışına kaçışı organize ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 3 organizatör, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOrganizatörYabancı Uyruklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5