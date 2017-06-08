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GÜNCELLEME - Çorum'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

- Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin menfeze çarparak yanması sonucu biri bebek 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çorum'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin menfeze çarparak yanması sonucu biri bebek, ikisi çocuk 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Abdullah Erdin'in (61) kullandığı 05 AH 004 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 2'nci kilometresinde yol kenarındaki sulama kanalına düştükten sonra menfeze çarptı.

Kazada yaralanan Erdin'in diğer sürücüler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldığı sırada LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Erdin, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta yeni bir patlama riskine karşı otomobilin LPG tankı, ustalar tarafından söküldü.

Daha sonra itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtaki cesetlerin çıkarılmasına başlandı. Uzun süren çalışmaların ardından araçtan Huriye Erdin (35) ile çocukları Buse (14), Mert (12) ile Ferhat Erdin'in (1) cesedi çıkarıldı.

Büyük bölümü yanmış olan cesetler, cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı sürücü Erdin, polise verdiği ifadede, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde görev yapan astsubay oğlunu, eşi ve çocuklarıyla ziyaret ettiğini, kazanın Amasya'ya dönüş yolunda meydana geldiğini söyledi.

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