GÜNCELLEME - Çubuk'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin saman yüklü kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Ömer Faruk Göksu (70) yönetimindeki 06 CDT 06 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü yolu Karadana kavşağında, Barış D. idaresindeki 06 LK 51 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Fatma Göksu (68), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Göksu, hayatını kaybetti. Fatma Göksu da sevk edildiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü Barış D. gözaltına alındı.