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GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasına 5 gözaltı

- Ardahan'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasına 5 gözaltı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Z.K. ve Ö.T, "Terör örgütü propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Diğer 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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