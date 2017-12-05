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GÜNCELLEME - Denizli'de öğrenci midibüsü devrildi

- Pamukkale ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de öğrenci midibüsü devrildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Lise öğrencilerini taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü Mutluluk ile 23 öğrenci 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen öğrencilerin yakınlarının ağladıkları görüldü.

Kaza nedeniyle Denizli istikametine bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yaralanan öğrencilerin Teknobil Teknoloji ve Bilim Kolejinde eğitim gördükleri kaydedildi.

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