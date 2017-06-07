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GÜNCELLEME - Dereye giren üç çocuktan biri boğuldu

- Isparta'da dereye giren 3 ortaokul öğrencisinden biri boğuldu, 2'si hastaneye kaldırıldı - Boğulan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Antalya'dan gelen su altı ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı BOĞULAN ÇOCUĞUN CESEDİNİN ÇIKARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Dereye giren üç çocuktan biri boğuldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da dereye giren 3 ortaokul öğrencisinden biri boğuldu, 2'si vatandaşlarca kurtarıldı.

Merkeze bağlı Direkli köyünde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Doğan (13), Furkan Süme (12) ile Arif Karakoç (12) balık tutmak ve serinlemek için Darı Deresi'ne gitti.

Dere sularının gölleştiği noktada balık tutan çocuklar bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, bağırarak yardım istedi. Yakınlardaki bir şantiyede çalışan işçiler sesleri duyarak Furkan Süme ve Arif Karakoç'u kurtardı, Yunus Emre Doğan'ı ise sudan çıkartamadı.

Süme ve Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın cesedinin bulunması için Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisleri yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğun cesedini sudan çıkardı.

Doğan'ın cesedini gören ailesi sinir krizi geçirdi.

Yunus Emre Doğan'ı cesedi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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BoğulmaIsparta
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