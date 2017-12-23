GÜNCELLEME - Dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak gözaltındaki kişilerin para karşılığı serbest bırakılmasını sağladığı iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan gözaltında olduğunu öğrendiği bazı kişilerin yakınlarına ulaşarak onların serbest bırakılmasını sağlayacağını söyleyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen A.O.'yu takibe aldı.

Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlının, yakını gözaltında olan bir kadını aradığını belirleyen polis ekipleri, kadınla irtibata geçti.

Ekipler, seri numaraları alınmış para verdiği kadından A.O. ile irtibat kurmasını istedi.

Mersin Adliyesi yakınlarında kadınla buluşan A.O, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, Mersin'de faaliyette olan bir gazeteye ait basın kartı ve kelepçe ele geçirildi.

A.O.'nun zaman zaman emniyetin çevresinde dolaştığı, yakınları gözaltına olan kişilerle tanıştığı ve daha sonra bunlarla irtibata geçerek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.