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GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonu

- Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, İran ve Afganistan uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si İranlı, 2'si de Afganistan uyruklu 4 kişiyi takibe aldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında internet üzerinden yayın yapan bir televizyonun yönetim kurulu başkanı İranlı iş adamı H.M'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 500 gram eroin, afyon sakızı, uyuşturucu hap ve eroin yapımında kullanılan malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan, İranlı iş adamı H.M. ile 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.


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DüzceUyuşturucu
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