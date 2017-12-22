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GÜNCELLEME - Düzce'deki cinayet

- Düzce'de tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 cinayet zanlısından 3'ü tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'deki cinayet

DÜZCE (AA) - Düzce'de tüfekle bir kişiyi vurdukları şüphesi ile adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak'ta büfe işleten B.A. ve M.A. kardeşler ile buraya alkol almaya gelen Yavuz Yüksel, S.C. ve Y.E.Ş. ve M.A arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahipleri, pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateşte yaralanan Yavuz Yüksel, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili M.A, B.A, M. A, Y.E.Ş. ve S.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, B.A. ile Y.E.Ş. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli, M. A. ve S.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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