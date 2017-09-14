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GÜNCELLEME - Düzce'deki orman yangını

- Yığılca ilçesinde 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı - Düzce Valisi Dağlı: - "Ekiplerimiz gayretli çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" - AÇIKLAMA EKLENDİ

GÜNCELLEME - Düzce'deki orman yangını

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamlısu köyünün Elmalık ve Çat mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Düzce ve Yığılca belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Küçük bir alanda başlayan yangının rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdüğünü anlatan Dağlı, "Ekiplerimiz gayretli çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara Düzce, Akçakoca, Yığılca, Bolu ekiplerimiz müdahale eti. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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DüzceYangın
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