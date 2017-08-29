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GÜNCELLEME - Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

- Kazada yaralanan 6 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sefa Uçar yönetimindeki 24 EV 916 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki hastane kavşağında Yaşar Melih Öz idaresindeki 06 AC 3072 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası aniden alev alan Öz yönetimindeki otomobilde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken cadde kısa süreliğine tek taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emre Azar, İlhan Gürler, Fulya Özege ile Doğan Candemir yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinden alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre Azar (30), buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunmayan diğer 5 yaralanın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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