GÜNCELLEME - Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kendisine "canlı bomba" süsü verip bir akaryakıt istasyonuna giden kişi, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Kentte, üzerinde bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan G.B. (34), Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları G.B'yi etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.

Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akaryakıt istasyonuna gelen uzman ekiplerce yapılan incelemede, G.B'nin üzerindeki bomba süsü verilen yelekte, kablolar ve kartondan yapılıp bombaya benzetilen düzenek olduğu ancak herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan G.B, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Sosyal medyada "Fenomen" olmak için satın almış



Zanlı G.B'nin, emniyette alınan ilk ifadesinde, üzerindeki bombalı süsü verilen yeleği kısa süre önce internetten satın aldığını söylediği öğrenildi.

G.B'nin ifadesinde, "Yakın zamanda bu yeleği internetten satın aldım. Amacım sosyal medyada 'fenomen' olmaktı." dediği belirtildi.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılan G.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı kaydedildi.