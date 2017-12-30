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GÜNCELLEME - Esed rejimi Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaştırdı

- Esed rejimi, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine topçu ve hava saldırılarını artırdı - Saldırılarda şimdiye kadar 15 sivil hayatını kaybetti - Haresta'ye sabah saatlerinden itibaren 53 hava saldırısı gerçekleştirildi ÖLÜ VE SALDIRI SAYILARI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Esed rejimi Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaştırdı

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü.

Şam'daki AA muhabirlerinin aldığı bilgiye göre, Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'ya sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu ve hava saldırıları düzenliyor.

Haresta, Duma ve Zemelkea ilçeleri ile Hammuriye, Cisrin, Arbin, Merc, Kefer Batna, Misraba ve Beyt Seva beldeleri ve Neşşebiye ile Otaya köylerini yoğun topçu saldırılarıyla hedef alan rejim güçleri, ayrıca Haresta ilçesi ile Merc, Arbin ve Medyere beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

Haresta'ya sabah saatlerinden itibaren 53 hava saldırısı gerçekleştirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da ilk belirlemelere göre Haresta'da 9, Otaya köyünde 3, Kafar Batna, Misraba ve Neşşebiye'de ise birer sivil yaşamını yitirdi.

Yaralılar, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sivil Savunma ekipleri, saldırılar sonucu yerle bir olan binaların enkazı altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

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