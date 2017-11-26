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GÜNCELLEME - Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 25 sivil öldü

- Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 5'i çocuk 25 sivil rejimin hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybetti - Rejimin, Doğu Guta'ya 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarında ölen sivil sayısı 100'ü aştı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 25 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da Doğu Guta bölgesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirdi.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejiminin gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında 5'i çocuk 25 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki hastane ve sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin Misraba beldesine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 16 sivil öldü.

Medyere beldesine düzenlen hava saldırında 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirirken Duma ilçesindeki topçu saldırılarında şu ana kadar en az 2 sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

- Son iki haftada ölü sayısı 100'ü geçti

Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

Beş yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaESEDSuriye
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