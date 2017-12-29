GÜNCELLEME - Esenler'de kuyumcu soygunu: 2 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada soygunculardan biri ve kuyumcu öldü, bir soyguncu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı.

Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.

Yaralı kuyumcu da hastanede yaşamını yitirirken polis kaçan soyguncuyu yakalamak çalışma başlattı.