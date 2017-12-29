Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya cityscape müşteri Veeam Stat
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

GÜNCELLEME - Esenler'de kuyumcu soygunu: 2 ölü, 1 yaralı

- Esenler'de bir kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı YARALI KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Esenler'de kuyumcu soygunu: 2 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada soygunculardan biri ve kuyumcu öldü, bir soyguncu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı.

Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.

Yaralı kuyumcu da hastanede yaşamını yitirirken polis kaçan soyguncuyu yakalamak çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Esenlerde Kuyumcu Soygunu: 1 ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5