GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi narkotim ekipleri, uyuşturucu maddeleri temin eden ve ticaretini yaptıkları iddia edilen Mehmet K. (49), Tuncay A. (43), Muzaffer N. (38), Hasip K. (26) ile Y.K'yi (15), Eskişehir ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Şüphelilerin evlerindeki arama ve kontrollerde, 3 kilo 538 gram bonzai, 2,7 gram kokain, uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan, Mehmet K, Muzaffer N. ve Hasip K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Tuncay A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden Y.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.