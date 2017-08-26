GÜNCELLEME - Eskişehir'de 10 yıldır kayıp kadının öldürüldüğü belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 10 yıl önce kaybolan kadının, oğlunun arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin drenaj borusuna atıldığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki İ.Ç, kaybolduğunda 80 yaşında olan annesi Gülsüm Ç'den 2007 yılından beri haber alamadığı ve eski arkadaşı İlhan B. (36) tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasıyla 30 Mayıs'ta polise başvurdu.

Gözaltına alınan İlhan B, herhangi bir delil ve ceset bulunamaması üzerine serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dosyanın yeniden ele alınması sonucunda, İ.Ç'nin de annesinin ölümüyle bağlantısı olabileceği yönünde bilgiler edinildi.

Polis, İ.Ç. ve arkadaşı İlhan B'yi ek delillerle savcılık talimatı üzerine yeniden gözaltına aldı. İlhan B'nin, oğlunun yanında Gülsüm Ç'yi boğarak öldürdüğü belirlendi.

Cesedin, Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Taşlık mevkisinde drenaj borusuna atılarak üzerinin toprakla örtüldüğünün tespit edilmesi üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İ.Ç'nin gösterdiği yerde kazı yapıldı. Kazı sonucunda kadının cesedi ve kırmızı renkte bez parçaları bulundu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.Ç. ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.