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GÜNCELLEME - Eskişehir'de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

- Duman nedeniyle düşen görüş mesafesi dolayısıyla, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi - Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan anız yangınının ardından çevreye yayılan duman dolayısıyla düşen görüş mesafesi nedeniyle, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45. kilometresindeki Kaymaz mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden anız yangını çıktı.

Yangında ortaya çıkan duman, rüzgarın etkisiyle karayoluna doğru ilerledi. Bu sırada görüş mesafesinin düşmesi sonucu 14 araç çarpıştı.

Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Sivrihisar-Eskişehir yolunda trafik, tek şeritten kontrollü veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anız YangınıEskişehirZincirleme Trafik Kazası
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