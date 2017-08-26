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GÜNCELLEME - Eskişehir'de Atatürk heykeline saldırı

- Tepebaşı Belediye binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar veren 50 yaşındaki şüpheli yakalandı - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü açıklamasından: "Atatürk heykeli alt kısmında kaidede yer alan Ulu Önder Atatürk'e ait sözün yazılı olduğu kısmın üzerine sprey boya ile karalama yaparak zarar veren 1 kişi gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü tahkikat devam etmektedir" EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de Atatürk heykeline saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçe belediye binası önündeki Atatürk heykelinin kaidesinde bulunan yazıların üzerine sprey boya ile zarar veren 50 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki belediye binasının önünde bulunan ve dün açılışı yapılan Atatürk heykelinin yanına gelen bir kişi, elinde bulunan sprey boya ile kaidede yazılan yazıların üzerine çarpı işareti ile boyadı.

Özel güvenlikler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilen zanlı Osman M. olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Ağustos saat: 15.20 sıralarında Tepebaşı Belediyesi önündeki Atatürk heykeli alt kısmında kaidede yer alan Ulu Önder Atatürk'e ait sözün yazılı olduğu kısmın üzerine sprey boya ile karalama yaparak zarar veren 1 kişi gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HeykeliEskişehirTepebaşı Ilçe Belediye
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