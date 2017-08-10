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GÜNCELLEME - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

- Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyesi olmak suçundan aranan Mustafa K. gözaltına alındı.

Şüpheli Mustafa K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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EskişehirFetöOperasyonşüpheli
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