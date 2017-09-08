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GÜNCELLEME - Eskişehir'de minibüs devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

- Sivrihisar ilçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de minibüs devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Serdar Demir (32) idaresindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında tekerin patlaması sonucu devrilip bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.

Kazada, Netice (37) ve Muhammed Karaboğa (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Serdar Demir ile Muhammed (25), Mensure (26), Rabia (6), Beren Berrin (4), Ömer Alparslan Demir (1) ile Eyüp Ensar Karaboğa (2) ve Bedirhan Karaboğa (13), Sivrihisar ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bedirhan Karaboğa ve sürücü Serdar Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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