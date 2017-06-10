GÜNCELLEME - Eskişehir'de silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta İsmail A. (46) ile Bilal U. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal U, yanında taşıdığı tabanca ile İsmail A'ya ateş edip kaçtı.

İsmail A, olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilal U'yu kent merkezindeki bir evde suç aleti silah ile yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.