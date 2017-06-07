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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 özel güvenlik görevlisi, bir sözleşmeli imam ile gıda mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, özel güvenlik görevlilerinin "mahrem imam" oldukları iddia edilen Eyüp Y. ile Mehmet Akif Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanıldıkları öne sürüldü.

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