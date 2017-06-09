GÜNCELLEME - Eskişehir'deki rehine kurtarma operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kapısını kırarak girdiği evde üniversite öğrencisi genç kızı rehin alan kişinin de arasında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta dün silahlı saldırı olayının ardından bir apartmanın 3. katında yaşayan Anadolu Üniversitesi öğrencisi G.Ö'yü bıçakla rehin alan saldırgan Sercan İ. ile kavgaya karışan Halil K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sercan İ. ile Halil K. tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta Sercan İ. ve arkadaşı Halil Geçici ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Geçici, silahla omzundan yaralanmıştı. Bu sırada kaçan Sercan İ, olay yeri yakınlarında bulunan bir apartmana girip 3. kattaki tanımadığı Anadolu Üniversitesi öğrencisi G.Ö'yü bıçakla rehin almıştı.

Saldırgan Sercan İ, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı.

Kavgaya karıştığı ve silah kullandığı belirlenen Halil K. ise daha sonra yakalanmıştı.