GÜNCELLEME- Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tarihi ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balat, Ayvansaray Mahallesi, Ahmet Rufai Sokak'ta bulunan ve "Pembe Köşk" olarak adlandırılan tarihi ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında binanın bir bölümü çöktü.

Bu arada, evde bulunan Müşerref Tan (85), yangını fark eden vatandaşlarca dışarı çıkarıldı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



