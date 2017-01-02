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GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı

- Kayseri'de yılbaşı gecesi evinin çatı katında yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken evinin çatı katında yakalanan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Setenci, tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı verilen, FETÖ ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla kapatılan İtimat Güvenlik firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı da olan Setenci, polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi evinin çatı katında gözaltına alındı.

Örgütün, sözde Kayseri mütevelli heyetinde de yer aldığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Setenci, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayseri
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