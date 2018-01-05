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GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

- Yunanistan sınırında yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen FETÖ şüphelisi ile yakalanan 3 Pakistanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan sınırında yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen FETÖ şüphelisi ile yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy köyünde 1. derece askeri yasak bölgede 4 kişilik bir grup belirledi.

Kimlik kontrolünde, matematik öğretmeni olarak çalışırken ihraç edilen, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan aranan ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"tan kaydı tespit edilen Ö.E. ile bu kişiye yardım ettiği belirtilen Pakistan uyruklu S.A, M.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.E. işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne getirilen Pakistan uyruklu 3 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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