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GÜNCELLEME - FETÖ zanlısının evinde suikast silahı bulundu

- Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan birinin evinde bulunan kalem şeklindeki suikast silahının kullanılabilir vaziyette olduğu belirlendi ZANLININ YURT DIŞINDA BULUNAN OĞLUNUN ARANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ zanlısının evinde suikast silahı bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde suikast silahı bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli arasında yer alan M.A.O'nun (50) evinde arama yapıldı. Aramada, kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Silah incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. İncelemesi tamamlanan silahın kullanılabilir ve çalışır vaziyette olduğu belirlendi.

Örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasında yer aldığı ve adına kayıtlı telefonda gizli haberleşme programı "ByLock" yüklü olduğu ancak bunu yurt dışında bulunan ve halen aranan oğlunun kullandığı değerlendirilen M.A.O, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu şüphelinin yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

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