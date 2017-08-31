GÜNCELLEME - FETÖ’den aranan şüpheli tatilde yakalandı

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Marmaris'te tatil yaptığı pansiyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir pansiyonda tatil yapan A.G'nin (64), Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığını tespit etti.

Pansiyonda gözaltına alınan şüpheli A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından, Marmaris Adliyesinde sevk edildi. SEGBİS aracılığıyla verdiği ifade sonrası yurt dışı çıkış yasağı konulan A.G, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelinin tatil yaptığı ve emekli olduğu öğrenildi.