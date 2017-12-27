GÜNCELLEME - FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesinin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesindeki rektörlük binasında Savcı Osman Sağlam ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, 112 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.