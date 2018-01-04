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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

- Konya merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KONYA (AA) - Konya merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 58'inin muvazzaf asker, 12'sinin ise TSK'den ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 şüpheliden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40'ı yakalandı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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