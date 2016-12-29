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GÜNCELLEME - FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaı kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 70 emniyet personelinden, aralarında rütbelilerin de olduğu 44'ü gözaltına alındı GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 emniyet personelinden 44'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen 70 polisin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında rütbeli personelin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında gözaltı kararı verdiği şüpheliler arasında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.

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