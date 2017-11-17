GÜNCELLEME - FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde gözaltına alınan Biryol'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak" suçundan işlem yapılacağı öğrenilen Biryol'un, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası, Bank Asya'daki hesabına 675 bin lira yatırdığı tespit edildi.

Ayrıca Biryol'un, 22 Ağustos'ta gözaltına alınan ve tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç'la aynı yapılanmada olduğu kaydedildi.

Zafer Biryol, kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Mersin İdmanyurdu formalarını giymişti.