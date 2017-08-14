Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma tatil mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

GÜNCELLEME - FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

- Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada, yeniden yapılanan örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli ve eşi ile örgütün sözde "Bornova imamı" olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Zanlıların, bir bölümü yastığa gizlenmiş halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen zanlı ve eşi ile sözde "Bornova imamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, bir bölümü yastığa saklanmış halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan bazı malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da yapılan operasyonda örgütün faaliyetlerini organize ettiği ve sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu ileri sürülen E.U. gözaltına alınmıştı.

Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılan H.K'nin evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulunmuştu. H.K'nin, "Altın Şehir" adı altında yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürülmüştü.

Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin, FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı, üzerinde ve iki adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu. Ele geçirilen yüklü miktardaki dövizden 442 bin 15 ABD dolarının, H.K'nin evindeki yastığın içine tülbente sarılarak gizlendiği belirlenmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bornova ImamıFetöIzmir ImamıParaYeni Yapılanma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5