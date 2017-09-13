Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

GÜNCELLEME- "FETÖ'ye finans desteği" iddiasıyla hakim karşısına çıktılar

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuksuz yargılanan Bilgiç: - "SODES projelerinin hain terör örgütüyle alakalı olduğunu bilseydim 50 bin lira bağışı vermezdik" - Mahkeme heyeti dava dosyasını üçe ayırıp tüm sanıkların adli kontrol şartlarını kaldırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi MAHKEMENİN ARA KARARI EKLENDİ

GÜNCELLEME-








İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin BilgiçAdli KontrolAhmet Rende ŞendağBorsa Meclis Başkanı Sabahattin YumuşakFETÖ/PDY
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5