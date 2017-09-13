GÜNCELLEME- "FETÖ'ye finans desteği" iddiasıyla hakim karşısına çıktılar - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuksuz yargılanan Bilgiç: - "SODES projelerinin hain terör örgütüyle alakalı olduğunu bilseydim 50 bin lira bağışı vermezdik" - Mahkeme heyeti dava dosyasını üçe ayırıp tüm sanıkların adli kontrol şartlarını kaldırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi MAHKEMENİN ARA KARARI EKLENDİ

13 Eylül 2017 Çarşamba 18:18