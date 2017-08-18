GÜNCELLEME - Finlandiya'da bıçaklı saldırı

BRÜKSEL (AA) - Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırgan, bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladı.

Turku polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı şüphelisi bacağından vuruldu." denildi.

Saldırganın gözaltına alındığını duyuran polis, halkı kent merkezinden uzak durması uyarısında bulundu.

Saldırının muhtemel diğer faillerinin arandığını belirten polis, olayda kaç kişinin yaralandığı veya sağlık durumlarının nasıl olduğuna dair bilgi vermedi.

Basına yansıyan fotoğraflarda yerde yatan bir kişinin üzerinin beyaz bezle kapatılması dikkati çekti.

Yerel medya da biri kadın altı kişinin yaralandığını, bebek arabalı kadının büyük bir bıçakla hedef alındığını yazdı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları, yerde yatan kişiler gördüklerini ve polisin kent merkezini güvenlik kordonu altına aldığını söyledi. Öte yandan, Helsinki Havalanı ve tren istasyonlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, sosyal medya hesabından, "Hükümet, Turku'da durumu yakından takip ediyor ve polis operasyonu sürüyor." açıklamasını yaptı.

Polisin, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.















