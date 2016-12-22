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GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı Harekatı

- Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Demir'in dün sabah saatlerinde görüştüğü eşine, operasyona gideceğini söylediği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı Harekatı

BURSA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in, dün sabah saatlerinde eşiyle görüştüğü ve operasyona gideceğini söylediği öğrenildi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Fadime ve babası Bahri Demir'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehidin amcasının oğlu Selim Demir, 5 kardeşi bulunan Ferhat Demir'in 3 ay önce evlendiğini söyledi.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Demir'in 45 gün önce dış görev için El Bab bölgesine gittiğini belirten Selim Demir, "Eşi Fatma Demir ile de en son dün sabah saatlerinde görüşmüş ve operasyonuna gideceğini söylemiş. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Sonra şehadet haberi geldi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün Halep kentine bağlı El Bab bölgesi yakınlarında, aralarında Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in (26) de bulunduğu 16 asker şehit olmuştu.


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