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GÜNCELLEME - Gaziantep'te darp ve işkence iddiası

- Bir kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirerek çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te darp ve işkence iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polise başvuran kişiye tecavüz ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın "sosyal medya aracılığıyla tanışarak gönül ilişkisi yaşadığı E.S. isimli kadın ile eşi ve yanlarındaki iki erkek tarafından kaçırıldığı, işkence gördüğü, tecavüze uğradığı ve kadın iç çamaşırı giydirilerek çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı, para ve cep telefonunun gasbedildiği" iddiasıyla ilgili başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.S. isimli kadın ve eşi E.S. ile Ö.D. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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