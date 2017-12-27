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GÜNCELLEME - Gaziantep'te düğünde pompalı tüfekle ateş açıldı: 6 yaralı

- Bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı - Kaçan şüphelinin 6 ayrı suç kaydı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi VALİLİK AÇIKLAMASI VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te düğünde pompalı tüfekle ateş açıldı: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.

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