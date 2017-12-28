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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki düğünde tüfekle ateş açılması

- Pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı gözaltına alındı - Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki düğünde tüfekle ateş açılması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te katıldığı düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 5'i çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'nde bulunan Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki sokak düğününde tüfekle ateş açarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve olayın ardından kaçan Kavas Ö. (56), polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- Valilikten açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonla yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin adli mercilere sevk işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Olayda yaralanan vatandaşlarımızın tamamı hastanede yapılan tedavilerini müteakip taburcu edilmişlerdir. Bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu ve benzeri olayların önlenmesi için bütün halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şehitkamil ilçesinde dün sokak düğününde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralanmış, tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.

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