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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki fabrika yangını

- Gaziantep OSB'de bir iplik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD bünyesinde, fabrika çalışanlarının da katılımıyla kriz masası oluşturularak, haber alınamayan iş yeri sahibinin bulunması için çalışma yapılıyor KRİZ MASASININ KURULMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangının 15 saat süren çalışmayla söndürülmesinin ardından, haber alınamayan fabrika sahibini arama çalışmaları sürüyor.

OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan 50 araçlı ekiple 15 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Fabrika sahibi yakınları ile işçiler, haber alınmayan tesisin sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarına katıldı.

İşçiler, ellerindeki kazma ve küreklerle döküntüler arasında patronlarını arama çalışmalarına destek vermiş, yapılan çalışmalarda Kara'nın içini rastlanmamıştı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde fabrika çalışanlarının da katılımıyla kriz masası kuruldu.

Bu kapsamda itfaiye ile AFAD çalışanları, iş makinelerinin yardımıyla 3 ayrı koldan haber alınamayan fabrikanın sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına katılan işçilerden Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz. Kendisinden geceden beri haber alamıyoruz. İnşallah bir an önce sağ salim buluruz. " diye konuştu.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerinin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

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