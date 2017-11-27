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GÜNCELLEME - Gineli çocuk annesinin sırtında donarak öldü

- İran üzerinden yasa dışı yollara Iğdır'a getirilen Gine uyruklu 3 yaşındaki çocuğun annesinin sırtında donarak öldüğü belirlendi - Çocuğun cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi ÇOCUĞUN CENAZESİNİN TOPRAĞA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gineli çocuk annesinin sırtında donarak öldü

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yasa dışı yollarla yurda getirilen Gine uyruklu 3 yaşındaki çocuk, annesinin sırtında donarak öldü.

Gine uyruklu 27 yaşındaki Fotoumata Kovmabassa, sırtında taşıdığı oğlu Mohamed Kovmabassa ile Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sazlıklarından yaya olarak yurda giriş yaptı.

Bir minibüs ile Iğdır'ın Aralık ilçesine getirilen anne ile küçük oğlu, kaçakçılar tarafından boş bir araziye terk edildi.

Sazlıklardan geçerken giysileri ıslanan Mohamed, soğuk hava yüzünden annesinin sırtında üşüyerek hareketsiz kaldı.

Bölgede devriye gezen 5. Hudut Alayına bağlı sınır devriyelerince bulunan anne ve çocuğu, Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki kontrolde annesinin sırtında donarak hayatını kaybettiği belirlenen Mohamed'in cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'a getirilen Mohamed'in annesi de tedavisinin ardından Erzurum'daki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

- Mohamed'in cenazesi toprağa verildi

Çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlık'taki Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Cenaze, İl Göç İdaresi yetkilileri ve vatandaşların kıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Anne Fotoumata Kovmabassa, oğlunun cenazesinin toprağa verilmesini bir minibüsün içerisinde gözyaşlarıyla izledi.

Mezarlığın üzerine çiçek bırakıldı.

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