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GÜNCELLEME - Göztepe'de beton mikseri köprüden aracın üzerine düştü

- Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - Göztepe'de beton mikseri köprüden aracın üzerine düştü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Göztepe'de köprü üzerinde beton mikserinin virajı alamayarak alt yolda seyreden aracın üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BC 5865 plakalı beton mikseri, Göztepe Köprüsü'nde virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, Şair Arşi Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 LY 7746 plakalı panelvan tipi aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve panelvan tipi araçta sıkışan kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Araçtan Ergani Özcan'ın (31) cesedi çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada, beton mikseri şoförünün de hafif yaralandığı öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan bir polis memuru ile müdahale sırasında rahatsızlanan sağlık görevlisinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Beton mikseri, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik uzun süre aksadı.


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GöztepeTrafik Kazası
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