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GÜNCELLEME - Güney Kore’deki deprem

- Ülkenin güneyinde meydana gelen depremde 14 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı - Pohang kentinde eğitime iki gün ara verildi - Yılda bir defa yapılan üniversite sınavı gelecek haftaya ertelendi - YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Güney Kore’deki deprem

SEUL (AA) - Güney Kore'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 14 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Pohang kentinin 9 kilometre kuzeyinde gerçekleşen depremin merkez üssünün yerin 9 kilometre altında olduğu tespit edildi.

Deprem, bölgede 14 kişinin yaralanmasına ve 27 binada kısmen hasara neden olurken, evler ve okullar güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Bu arada başkent Seul ve Busan kentlerinin de etkilendiği sarsıntının Gyeongju kentinde bulunan nükleer tesislere zarar vermediği belirtildi.

- Eğitime ara verildi

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Pohang’daki bazı okullarda çatlaklar oluşması nedeniyle yarın ve cuma günü eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Ayrıca ülkede yarın yapılması gereken üniversite sınavı 23 Kasım'a ertelendi.

- Kritik tesislere deprem incelemesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, üst düzey yetkililer ile toplantı yaparak, deprem bölgesindeki nükleer reaktörler dahil önemli sanayi tesislerinde inceleme başlatılması talimatını verdi.


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DepremFelaketGüney Kore
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