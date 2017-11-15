GÜNCELLEME - Güney Kore’deki deprem

SEUL (AA) - Güney Kore'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 14 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Pohang kentinin 9 kilometre kuzeyinde gerçekleşen depremin merkez üssünün yerin 9 kilometre altında olduğu tespit edildi.

Deprem, bölgede 14 kişinin yaralanmasına ve 27 binada kısmen hasara neden olurken, evler ve okullar güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Bu arada başkent Seul ve Busan kentlerinin de etkilendiği sarsıntının Gyeongju kentinde bulunan nükleer tesislere zarar vermediği belirtildi.



- Eğitime ara verildi



Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Pohang’daki bazı okullarda çatlaklar oluşması nedeniyle yarın ve cuma günü eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Ayrıca ülkede yarın yapılması gereken üniversite sınavı 23 Kasım'a ertelendi.

- Kritik tesislere deprem incelemesi



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, üst düzey yetkililer ile toplantı yaparak, deprem bölgesindeki nükleer reaktörler dahil önemli sanayi tesislerinde inceleme başlatılması talimatını verdi.



