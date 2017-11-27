GÜNCELLEME - Haber alınamayan kişinin öldürüldüğü iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da, 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan kişinin, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen arkadaşları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İdris Okur'un bulunması için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde Gediz Nehri kenarında insan kemikleri bulunduğu bilgisi üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı.

Kemiklerin Okur'a ait olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, bölgede bulunan giysileri inceledi. Polis, giysilerin Okur'a ait kredi kartıyla alındığını tespit etmesi üzerine Okur'un cep telefonuyla son görüştüğü M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.K, Okur'u T.C. ile birlikte Tekelliler Mahallesi yakınlarındaki sazlık alana götürdüklerini, av tüfeği ile ateş ederek öldürdüklerini, T.C'nin arkadaşları S.S, C.K, E.A, R.A ve C.B'nin de olay yerinde olduğunu kaydetti.

M.K'nin ifadesi üzerine T.C, S.S, C.K, E.A, R.A ile C.B gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde, Okur'la aralarında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğunu belirttikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.C, M.K, S.S ve R.A tutuklandı, E.A, C.B ve C.K ise savcılıkça serbest bırakıldı.