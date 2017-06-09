GÜNCELLEME - Hatay'da 12 farklı noktada örtü yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 12 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, İskenderun ilçesi Karayılan bölgesinde 12 farklı noktada çıkan örtü yangınlarının, kontrol altına alındığını söyledi.
Yangın noktalarında soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ketmen, "Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, bir greyder ve çok sayıda itfaiye ekipleri destek verdi. Yangını kontrol altına aldık, çok tehlikeli yangınlar değildi. Arkadaşlarımızın soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.
Ketmen, yangınlarda zarar gören toplam alanın 3 hektara çıktığını sözlerine ekledi.