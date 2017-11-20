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GÜNCELLEME - Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Teröristlerden birinin "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride olduğu belirlendi (TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ İLE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER EKLENDİ)

GÜNCELLEME - Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin "Aranın Teröristler Listesi"nde "gri" kategoride olduğu belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hassa ilçesi Kozlukpınarı mevkisinde sürdürülen planlı operasyon sırasında dün tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan 'Amed Redur' kod adlı M.E.A. diğerinin ise 'Baran Zilan' kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teröristler ile 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 dolu şarjör, 1'er el bombası, flash disk, SD kart, mikro SD kart, 2 not defteri, 50 metre kablo, 2 uyku tulumu, sırt çantaları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.


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